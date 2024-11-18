«Просто неформатный»: певец Юлиан объяснил свое исчезновение
Певец Юлиан считает, что не вписался в законы современного шоу-бизнеса
Фото: Микляев Сергей/ТАСС
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Артист был особенно популярен в девяностые, но постепенно начал пропадать с экранов.
Популярный в 1990-е годы певец Юлиан практически пропал из поля зрения публики не по собственному желанию, а из-за того, что не вписался в законы современного шоу-бизнеса. Об этом артист рассказал на одном из шоу на федеральном канале.
По его словам, все дело в изменившихся реалиях российской эстрады, когда на первый план вышли эпатаж и яркость, а селебрити пытаются напомнить о себе не творчеством, а громкими подробностями личной жизни.
«Я никуда не исчезал, не уезжал, не приезжал. Может, просто был неформатный в телевизоре. Формат у бумаги, у творчества его быть не может. Меня не показывали вообще, это вопрос к ним», — заявил Юлиан.
Певец также отметил, что слухи о нем, которые распространяются по сети, иногда просто удивляют своей неправдоподобностью и даже откровенной абсурдностью.
«Однажды я набрал про себя в поиске: певец Юлиан. Ух, там про меня сколько! Только детей не ел. Забавно», — признался исполнитель.
При этом он заявил, что не хочет сотрудничать со некоторыми популярными артистами, например, Ольгой Бузовой, чтобы вернуть былую известность. Потому что петь дуэтом с такими звездами, по его мнению, можно только ради пиара, но это нельзя назвать настоящим искусством.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывает певцов Ольгу Бузову и Олега Майами.
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