Владимир Путин провел встречу с Сергеем Мироновым

Поддержка участников спецоперации и членов их семей — одно из приоритетных направлений работы партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сегодня на встрече в Кремле Владимиру Путину рассказал глава думской фракции Сергей Миронов. По его словам, одни из самых эффективных механизмов взаимодействия с бойцами — это кураторство и личное участие депутатов.

«Хотел бы узнать, как вы оцениваете ситуацию сейчас, что считаете наиболее важным, актуальным и над чем фракция работает в Думе», — спросил Путин Миронова.

«Особое внимание, конечно, мы уделяем семьям участников специальной военной операции. С точки зрения их обеспечения. Мы взяли шефство, я лично шефствую над четырьмя семьями. К сожалению, в одной семье участник погиб еще в 2022 году. И по закону, как Вы правильно говорите, помните, Вы однажды сказали, хорошо бы, чтобы у каждой семьи был такой куратор? У нас принято, чтобы депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, депутаты законодательного собрания, муниципальные депутаты хотя бы над одной семьей у себя где-то в населенном пункте. И такая работа ведется. Мы назвали ее „Справедливая помощь участникам специальной военной операции“», — говорит глава думской фракции.

Кроме адресной помощи семьям военнослужащих, партия шефствует над одним из мотострелковых полков. Этому подразделению за успешную работу в зоне спецоперации Владимир Путин уже присвоил звание «гвардейский».