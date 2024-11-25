После атаки БПЛА ВСУ начался пожар на предприятии в Калужской области

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Шапша: На окраине Калуги сбиты три беспилотника

После атаки БПЛА ВСУ начался пожар на предприятии в Калужской области

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Никто не пострадал.

Три беспилотных летательных аппарата ВСУ сбили на окраине Калуги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он отметил, что украинские дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО).

«На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа», — уточнил глава региона.

Ранее в ночь на 25 ноября силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО уничтожили две ракеты и 27 беспилотников противника над Курской областью.

До этого глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год. Министр провел совещание в пункте управления группировки войск «Север»: военнослужащие выступили с докладами о ходе боевых действий и применении вооружений в ходе СВО.

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