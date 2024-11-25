Группировка войск «Юг» ВС РФ готовит котел для ВСУ в районе Курахово

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Ситуация крайне неблагоприятно складывается для украинских сил.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Группировка войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) России продолжает наступление на город Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) и готовит большой котел для украинской армии. «Известия» показали боевую работу российских военных.

Ситуация вокруг Курахово складывается крайне неблагоприятно для украинских сил. Российские войска обошли город с севера и юга, установив контроль над рядом близлежащих деревень.

«Враг сейчас на данный момент покидает свои позиции, они скапливаются в Курахово», — рассказал российский военнослужащий с позывным Ден.

Тем не менее, ВСУ создали разветвленную сеть укреплений в селах вокруг Курахово, подготовившись к обороне. Они сосредоточили значительное количество артиллерии и расчеты FPV-дронов, однако это не остановило прорыв российских войск в город.

По словам солдата ВС РФ, командира боевой машины пехоты (БМП) с позывным Малой, особую опасность для украинской армии представляют БМП. Эта техника обеспечивает надежную защиту и поддерживает штурм населенных пунктов.

В Курахово также работают специальные роботы-доставщики, которые транспортируют боеприпасы и раненых солдат.

Ранее, 19 ноября, российские артиллеристы группировки войск «Юг» обрушили важный для логистики ВСУ мост в окрестностях Курахово. Командир самоходно-артиллерийского полка, подполковник ВС РФ Алексей Морозов отметил, что ВС РФ успешно и довольно быстро идут вперед. Чтобы не отстать от пехоты, артиллеристам приходится как минимум раз в два дня продвигаться на 2–3 км, уточнил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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