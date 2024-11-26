«Тосочка» разбила ВСУ в районе Шахтерского. Лучшее видео из зоны СВО

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Опубликовано видео, как расчет ТОС-2 уничтожил позиции ВСУ в районе Шахтерского

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Спрятаться в зоне поражения таких боеприпасов невозможно

Экипажи тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск «Восток» нанесли удар термобарическими боеприпасами по позициям ВСУ на Шахтерском участке южно-донецкого направления. Самые яркие кадры из зоны проведен СВО - смотрите в материале 5-tv.ru.

Точное попадание и поражение позиций противника было зафиксировано оператором беспилотного летательного аппарата в режиме реального времени.

Термобарические боеприпасы ТОС-2 распыляют в воздухе горючий аэрозоль, который сгорая, приводит к резкому перепаду давления. Спрятаться в зоне поражения таких боеприпасов невозможно — ни в окопе, ни в блиндаже.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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