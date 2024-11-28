«Подскочили, зацепили»: трофеем российских военных стал американский бронетранспортер М-113
Трофеем российских военных в зоне СВО стал американский бронетранспортер М-113
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Западная техника была захвачена ВС РФ на южнодонецком направлении СВО.
Российские военные во время освобождения населенных пунктов на южнодонецком направлении захватили бронетранспортер ВСУ. Трофеем наших танкистов стал американский М-113.
У зарубежной бронемашины сломалась коробка передач прямо на огневой позиции. А украинский экипаж бежал с передовой, не пытаясь эвакуировать технику.
«Несколько выстрелов произвели рядом с ней, чтобы не повредить машину. Они разбежались. Мы подскочили, зацепили ее. И благополучно из-под артиллерии мы ее вытащили», — рассказал командир танковой роты с позывным «Чита».
Во время эвакуации украинские боевики несколько раз ударили по нашему танку FPV-дронами, но это не помешало успешно доставить трофей в тыловой район.
А российские операторы беспилотников-камикадзе совершили несколько удачных боевых вылетов на ореховском направлении в Запорожской области. Сначала они выследили и поразили украинский бронетранспортер. После этого точным ударом уничтожили укрытие с вражеской пехотой, оборудованное в одном из опорных пунктов.
- 28 нояб
- «Сам подстрелил — сам залатал»: российские военные взяли в плен украинского «Шайтана»
- 28 нояб
- ВС РФ отразили три контратаки ВСУ в ходе спецоперации
- 28 нояб
- Вертолеты Ка-52м бьют врага в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 нояб
- «Гиацинты» уничтожили технику ВСУ за считанные минуты. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 нояб
- Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
- 27 нояб
- Расчеты дронов «Суперкам» вскрыли пункты дислокации и технику ВСУ
- 27 нояб
- «Должен уйти в отставку»: кто в Раде хочет избавиться от министра обороны Украины
- 27 нояб
- Экипаж Ми-28НМ разнес опорник ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 нояб
- Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 нояб
- Российские войска освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области
Читайте также
86%
2.95 113.09
2.60
Нашли ошибку?