«Подскочили, зацепили»: трофеем российских военных стал американский бронетранспортер М-113

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Трофеем российских военных в зоне СВО стал американский бронетранспортер М-113

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Западная техника была захвачена ВС РФ на южнодонецком направлении СВО.

Российские военные во время освобождения населенных пунктов на южнодонецком направлении захватили бронетранспортер ВСУ. Трофеем наших танкистов стал американский М-113.

У зарубежной бронемашины сломалась коробка передач прямо на огневой позиции. А украинский экипаж бежал с передовой, не пытаясь эвакуировать технику.

«Несколько выстрелов произвели рядом с ней, чтобы не повредить машину. Они разбежались. Мы подскочили, зацепили ее. И благополучно из-под артиллерии мы ее вытащили», — рассказал командир танковой роты с позывным «Чита».

Во время эвакуации украинские боевики несколько раз ударили по нашему танку FPV-дронами, но это не помешало успешно доставить трофей в тыловой район.

А российские операторы беспилотников-камикадзе совершили несколько удачных боевых вылетов на ореховском направлении в Запорожской области. Сначала они выследили и поразили украинский бронетранспортер. После этого точным ударом уничтожили укрытие с вражеской пехотой, оборудованное в одном из опорных пунктов.

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