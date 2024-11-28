Западная техника была захвачена ВС РФ на южнодонецком направлении СВО.

Российские военные во время освобождения населенных пунктов на южнодонецком направлении захватили бронетранспортер ВСУ. Трофеем наших танкистов стал американский М-113.

У зарубежной бронемашины сломалась коробка передач прямо на огневой позиции. А украинский экипаж бежал с передовой, не пытаясь эвакуировать технику.

«Несколько выстрелов произвели рядом с ней, чтобы не повредить машину. Они разбежались. Мы подскочили, зацепили ее. И благополучно из-под артиллерии мы ее вытащили», — рассказал командир танковой роты с позывным «Чита».

Во время эвакуации украинские боевики несколько раз ударили по нашему танку FPV-дронами, но это не помешало успешно доставить трофей в тыловой район.

А российские операторы беспилотников-камикадзе совершили несколько удачных боевых вылетов на ореховском направлении в Запорожской области. Сначала они выследили и поразили украинский бронетранспортер. После этого точным ударом уничтожили укрытие с вражеской пехотой, оборудованное в одном из опорных пунктов.