Огонь «Града» не дал боевикам ВСУ перевести дух. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

Опубликовано видео работы РЗСО «Град» в зоне проведения СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские реактивщики выполнили задачу и остались незамеченными для врага.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» укрепленные позиции ВСУ, где были сосредоточены резервы, и сорвали ротацию подразделений. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Во время приведения в боевое положение прикрытие осуществляли военнослужащие мотострелкового подразделения. После выполнения задачи боевые машины тут же меняют огневую точку – российские военные прячут свои машины так, что неприятелю их не видно с воздуха ни днем, ни ночью.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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