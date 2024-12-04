Самолеты Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео атаки российских самолетов Су-25
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; Минбороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Маскировка не помогла неприятелю.
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике боевиков ВСУ в приграничных районах Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
В результате авиаудара была уничтожена замаскированная техника и личный состав противника. Пилоты российской авиации готовятся к новому вылету.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 4 дек
- Фонд «Защитники Отечества» вручил премии семьям ветеранов СВО
- 3 дек
- «Могут рассчитывать»: Матвиенко назвала российскую систему поддержки военных лучшей в мире
- 3 дек
- ВС РФ освободили населенные пункты Новодаровка и Романовка
- 3 дек
- «Пила Гитлера» не помогла: как российские войска освобождали Петровку в ДНР
- 3 дек
- Огонь «Града» не дал боевикам ВСУ перевести дух. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 дек
- Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 дек
- Огонь российской артиллерии настиг орудия боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 дек
- Вертолеты Ми-28HM и Ка-52M уничтожили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 дек
- Жест доброй воли: обрушившиеся на военные объекты Украины российские ракеты напугали весь мир
- 1 дек
- Армия России освободила населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР
Читайте также
93%
-0.99 112.02
-0.78
Нашли ошибку?