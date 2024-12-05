Артиллеристы ударили из гаубицы «Гвоздика» по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

После выполнения задачи российские военные оперативно сменили позицию.

Артиллеристы группировки войск «Восток» продолжают уничтожать бронетехнику и живую силу противника на южно-донецком направлении специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Точным огнем осколочно-фугасными боеприпасами расчет 122-мм самоходной гаубицы «Гвоздика» уничтожил боевиков ВСУ в оборудованных укрытиях опорного пункта, нанеся существенный урон противнику. Также был уничтожен полевой склад с боекомплектом.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.