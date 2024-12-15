Ситуация для ВСУ становится критической, но это только начало.

Умный учится на чужих ошибках, обычный человек — на своих, киевский режим* не учится вовсе. ВСУ на этой неделе вновь нанесли удар натовскими ракетами вглубь российской территории. Шесть ракет ATACMS прилетели по Таганрогу — две сбила система ПВО, четырем смогли изменить траекторию и увести в безлюдное место.

Возмездие обрушилось на них через два дня. Был нанесен один из самых массированных за все время СВО ударов по объектам энергетики военных предприятий Украины, по аэродромам, арсеналам, складам, местам дислокации. Все цели достигнуты. В западных областях Украины несколько дней перебои с электричеством. Накануне ударов вглубь России Вашингтон перечислил Киеву очередной транш военной помощи. Получается, «купил» обстрел Таганрога. Украина расплатилась своими трансформаторами и заводами.

Уходящий президент США Джо Байден намерен завалить Киев деньгами и ракетами. Напряжение растет не только на Украине, но и по всему миру: забастовки фермеров в Европе, крах Асада в Сирии. Где тонко — там и рвется.

В Курской области наши войска освободили сразу три крупных села — Плехово, у самой границы к юго-востоку от Суджи, а также Дарьино и Новоивановку — к западу от райцентра.

Противник отчаянно сопротивлялся и отправлял в контратаки редкие «Абрамсы» и «Челленджеры». Но они не выдержали теплого приема дроноводов. Их секрет управления через оптоволокно — тонкий, но чрезвычайно прочный провод, благодаря которому оператор БПЛА до последней секунды, до касания управляет аппаратом. У ВСУ тает плацдарм, который они надеялись обменять на что-нибудь важное для себя, если и когда начнутся переговоры.

Москва не единожды давала понять, что никакого «размена» не будет, а вот это освобождение сел подсказывает, какие планы у нас на курскую землю — отрезать врага фланговыми ударами от границы, а значит от путей снабжения, и уничтожить оставшуюся в суджанском капкане группировку. Это будет закономерный конец авантюры Владимира Зеленского*. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Так боевики теряют один поселок за другим, не успевая латать брешь в своей обороне. Юго-западное направление фонта. Это начало штурма Плехово — приграничного поселка, где всушники месяцами возводили укрепления.

Сначала тщательная и массированная работа артиллерии. На земле просто не осталось огневых точек боевиков. А потом всего несколько часов работы штурмовиков и врага в Плехово больше нет. Поселок освобожден. Сразу после Плехово наши войска освободили Дарьино. Это приграничный поселок на северо- западном направлении. Боевики раз за разом отправляли в огонь резервы, но численное превосходство не помогло.

Прежде чем занять Плехово, морпехам нужно было зачистить еще и окрестности поселка. Так морпехи прошли почти десять километров и ударили по позициям ВСУ, вот только украинцев среди них было не так много.

На этих кадрах последние минуты жизни натовских наемников. Можно сказать, собрание представителей Евросоюза. Все это больше напоминает печальный анекдот, когда поляк и британец интересуется у грузина, за что они воюют и недоумевают, где же сами украинцы.

Иностранные наемники ничего не смогли противопоставить российским морпехам. И так будет со всеми неприятелями. Либо смерть, либо плен.

Это телефон и фотография с семьей того самого британского подданого Джеймса Андерсона, который сдался в плен в первом же бою, даже не успев пострелять. Такие как Андерсон ожидали легкую прогулку по Курской области, но вышло все наоборот.

С начала вторжения они улыбались и позировали на камеру. Теперь — явно не до шуток.

«Больше против нас воюют наемники — поляки, британцы, грузины. Кто только не попадается», — рассказал командир штурмового отделения с позывным «Гюрза».

А вот пример того, чем были вооружены боевики под поселком. Атака наших морпехов была настолько стремительная, что боевики не успели ими воспользоваться. Ни один гранатомет не отстрелен

На карте хорошо видно, как российские подразделения двигаются навстречу друг другу, отрезая боевиков. На севере освобождено Дарьино. На юге Плехово. По прямой между этими поселками около двадцать пять километров. И это расстояние сокращается практически ежедневно

«Нам нужно выдвинуться, пройти до госграницы, отрезать Суджу полностью со всех сторон, окружить ее», — рассказывает боец с позывным «Сайгон».

Ситуация для ВСУ — уже не критическая, а просто катастрофическая. Если все и дальше пойдет по плану, то котел в Ольговской роще, да и поражение под Плехово покажутся им лишь цветочками.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.