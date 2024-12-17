Переломный момент в зоне СВО: российские войска перешли в непрекращающееся наступление

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

Депутат Колесник: армия РФ перешла в непрекращающееся наступление в зоне СВО

Перелом в СВО: российские войска перешли в непрекращающееся наступление

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

В то же время боевой дух боевиков киевского режима сломлен.

Вооруженные силы (ВС) России перешли в непрекращающееся наступление. Их действия являются главным признаком перелома в конфликте на Украине. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с изданием Lenta.ru.

«Сейчас наша армия наступает постоянно. Как, например, в Курахово, в Красноармейском: военные взяли все узловые, стратегические объекты и перешли к постоянному наступлению. Где-то чуть быстрее, где-то чуть медленнее, но наступают. Отступать армия перестала», — сказал он.

В то же время боевой дух в армии Украины сломлен, на что указывают данные разведки и состояние пленных боевиков. ВСУ отступают, также нет такого ожесточенного сопротивления.

«Люди не понимают, за что воюют, и это тоже указывает на перелом», — подчеркнул депутат.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ потеряли более 560 тысяч боевиков убитыми и ранеными в 2024 году. По словам главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, российские военные высокоточным оружием нанесли значительный урон военно-промышленному комплексу Незалежной и связанной с ним энергетической системе.

Тема:
Спецоперация
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