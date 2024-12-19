Путин назвал Израиль главным бенефициаром событий в Сирии

Россия осуждает захват сирийских территорий, и ее позиция в этом вопросе остается неизменной, подчеркнул президент.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Алаеддин; 5-tv.ru
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Израиль стал главным бенефициаром происходящих событий в Сирии. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».
Российский лидер отметил, что израильские войска уже продвинулись в глубину сирийской территории на 25 километров и вошли в укрепления, которые были созданы для арабской республики еще Советским Союзом. Таким образом, считает Путин, Израиль решает для себя вопросы, связанные с безопасностью.
При этом Россия осуждает захват любых сирийских территорий, и позиция Москвы в этом вопросе остается неизменной, подчеркнул президент.
«Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска, уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться», — отметил Путин.
Он указал на то, что население Голанских высот, куда зашли войска Израиля, уже попросило включить его в состав Еврейского государства, и это в перспективе представляет собой новую проблему.
«Если все, что происходит, приведет к дезинтеграции Сирии, то тогда это вопросы, которые должны будут решаться местным населением в соответствии с уставом ООН и с правом нации на самоопределение. Это — сложный вопрос и не для сегодняшнего обсуждения», — заключил Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе «Итогов года» опроверг поражение России в Сирии после ухода Асада.
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