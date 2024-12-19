Путин назвал чувствительным вопрос уведомления семей бойцов, пропавших без вести

Вместе с тем возникает необходимость поддержки родственников военных.

Информирование семей российских бойцов, которые числятся пропавшими или попали в плен противника, является чувствительным вопросом для многих. В случае пропажи военных встают вопросы поддержки его родных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов 2024 года»

«Это очень чувствительный вопрос для многих людей. <…> Когда человек с радаров исчезает, то здесь возникает вопрос поддержки семьи. Мы обсуждали этот вопрос, и я перед министром обороны этот вопрос ставил», — сказал глава государства.

Для его решения нужно сделать минимум две вещи. Во-первых, следует принять, ускорить или сократить сроки «принятия окончательных решений». Так, если человека нет, он не участвует в боевых действиях, в результате его родственники перестают получать выплаты. Сокращается объем поддержки семей.

В этом случае Минобороны и правительство РФ должны решить, что может заменить хотя бы часть этих выплат. По словам Путина, уже есть некоторые идеи на этот счет.

«Какое-то пособие на детей сформулировать, либо какое-то другое решение принять. Нужно принять решение и по временным мерам, и ускорить принятие решения по окончательному закрытию вопроса», — объяснил Путин, отметив, что Минобороны работает на этим вопросом.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины.