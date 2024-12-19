Путин сообщил о получении данных о задержании в Словакии украинских диверсантов

Киев «клюет с руки» европейцев и им же перекрывает поставки дешевого российского газа, отметил президент.

Украинских диверсантов с картами расположения объектов газовой энергетики задержали в Словакии. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщили российские спецслужбы.

«Наши спецслужбы доложили о том, что в Словакии, по-моему, задержаны диверсанты с картами расположения объектов газовой энергетики. Мне только вчера-позавчера об этом доложили», — рассказал глава государства в ходе программы «Итоги года».

Путин отметил, что Киев «клюет с руки» европейцев, потому что лишь при их поддержке может «не только воевать, но и существовать», и при этом им же создает проблемы, перекрывая поставки относительно дешевого российского газа.

«Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейских странах. Повторяю еще раз, кормятся с руки, клюют с руки и уже перешли к попыткам совершения терактов на территории Европы. Но это их выбор. Наш — развитие сотрудничества. Мы будем добиваться своих целей», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что Украина отказалась от продления контракта на транзит российского газа, который приносил ей 700-800 миллионов долларов в год. Для России это не представляет проблемы, «Газпром» это переживет, подчеркнул Путин.

По словам президента, потребность в энергоносителях в мировой экономике продолжает расти, поэтому Россия будет увеличивать свою долю на мировых рынках СПГ и трубного газа.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединило прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствовали в том числе аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответил глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересовалась образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые использовали искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал спецслужбы совершенствовать методы борьбы с терроризмом киевского режима.