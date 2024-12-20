«ATACMS или HIMARS»: появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по Рыльску

Украинские боевики, предварительно, атаковали город в Курской области западными ракетами.

По предварительным данным, украинские боевики нанесли удар по Рыльску в Курской области западными ракетами. Об этом сообщил корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сафиулин, побывавший на месте событий.

«Серьезные очень разрушения. Видим, по крайней мере, одну воронку глубиной около двух метров. Частный дом разрушен. От нее пошла волна по всей улице, и в нескольких домах выбило окна. Через дорогу в здании еще сильнее разрушения. По предварительным данным, атака шла западными ракетами ATACMS либо HIMARS, либо все вместе использовалось», — передал военкор.

Он отметил, что повсюду на улицах города видны поврежденные осколками ракет автомобили и фасады зданий. Одна из местных жительниц рассказала, что дом ее семьи сильно пострадал в результате атаки боевиков.

«Взрывы начались, мы с мужем сползли на пол и ползли в ванную... Все окна в доме разбиты, и балкон, и ворота, и двери внутри межкомнатные. И вывернуты двери входные», — поделилась Марина.

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Рыльску 20 декабря, намеренно атаковав гражданские объекты города. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, погибли шесть человек, включая одного ребенка. Еще десять мирных граждан, один из которых — 13-летний подросток, получили ранения и были госпитализированы в Центральную районную больницу.

Сам город в результате атаки украинских боевиков понес значительный ущерб. В Рыльске повреждены здания Дома культуры, школы № 1, колледжей имени Гранина и авиационного, офисы двух компаний и ЗАГС. Также повреждены несколько многоквартирных и частных домов и около 15 автомобилей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в ООН прокомментировали ракетный удар ВСУ по Рыльску в Курской области.