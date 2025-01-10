Расчет РСЗО «Град» уничтожил «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет РСЗО «Град» уничтожил «опорники» ВСУ.
Фото, видео: 5-tv.ru
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ВС РФ продолжают выдавливать противника с приграничных территорий.
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале на 5-tv.ru.
Во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотными летательными аппаратами расчеты РСЗО «Град» наносят точные удары по местам сосредоточения живой силы и боевой техники противника, опорным пунктам, а также наблюдательным постам.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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