ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ

Командование боевиков поразили точным ракетным ударом.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по штабу группировки украинской армии, расположенной в городе Сумы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, в момент удара на территории штаба находился командный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), который руководил операцией по вторжению в Курскую область.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что утром 15 января был нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара была успешно достигнута, все назначенные объекты были поражены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из украинского плена вернулись 25 российских военных.
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