Силы ПВО уничтожили четыре снаряда HIMARS и 14 дронов ВСУ над Брянской областью
Украина продолжает предпринимать попытки атаковать регионы России.
Фото: © РИА Новости/ Стрингер
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 января пресекли попытки армии Украины атаковать Брянскую область с применением реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 БПЛА самолетного типа», — написал он.
Богомаз также отметил, что в результате очередной вражеской атаки жертв и разрушений нет.
В субботу, 19 января, силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью. Сначала были сбиты четыре украинских дрона, а позднее Богомаз рассказал о ликвидации еще семи БПЛА. В результате атаки киевского режима пострадавших и разрушений зафиксировано не было.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что дроны ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане. На место прибыл глава республики Рустам Минниханов.
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