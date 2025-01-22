Выжигали прямо на позициях: опорные пункты ВСУ уничтожены в Курской области
Опорные пункты ВСУ уничтожены в Курской области
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; 5-tv.ru
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Точный удар нанесли расчеты российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».
В Курском приграничье российские военные уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ с пехотой. Врага прямо на позициях выжигали при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».
Наши подразделения вышли на боевое задание в темное время суток, чтобы застать врага врасплох. Кроме того, так меньше шансов попасть под удар украинских беспилотников. Благодаря работе «Солнцепеков» российским штурмовым группам удалось с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и провести их зачистку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировано три украинских беспилотника. Воздушные атаки отражаются в период с 21:30 по мск, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
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