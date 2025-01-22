«Поддержка Москвы»: как город помогает участникам СВО, их семьям и новым регионам

На специальной странице можно узнать всю актуальную информацию о помощи, которую оказывают город, предприниматели и неравнодушные москвичи бойцам, их близким и жителям приграничных территорий.
Фото: mos.ru
Новый проект «Поддержка Москвы» начинает работу. Из разделов на его странице на портале mos.ru можно узнать, как столица помогает участникам специальной военной операции (СВО), а также их родным, жителям новых регионов и пострадавшим на приграничных территориях.
Так, в разделе «Единый центр поддержки» указаны адреса, по которым участникам СВО и членам их семей оказывается комплексная поддержка. Здесь перечислены все городские услуги, которые можно получить в режиме одного окна.
В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей можно с пользой провести время с семьей и боевыми товарищами: например, восстановить здоровье с помощью тренировок и спортивных занятий, получить помощь в поиске работы или оформить региональные меры поддержки, такие как льготы, выплаты, субсидии. Для пользователей дается подробная информация, какие документы необходимы для обращения в центр.
Раздел «Индивидуальный подход» разъясняет, что для каждого, кто обратился в центр, подберут индивидуальный маршрут оказания помощи и поддержки в соответствии с правовым статусом посетителя.
В разделах «Медицинская помощь» и «Центр ассистивных технологий „Феникс“» указаны адреса, по которым участники спецоперации могут обратиться за помощью в восстановлении здоровья. Центр «Феникс» стал первой в стране площадкой, которая объединила город, разработчиков и пилотов ассистивных технологий — людей с нарушениями слуха, зрения, мобильности или когнитивных навыков.
Проект «Поддержка Москвы» рассказывает, как бойцам помогают столичные предприниматели. Они отправляют на фронт свои товары: продукты длительного срока хранения, теплые вещи, хозяйственные принадлежности. Помимо этого, перечисляют деньги в благотворительные фонды, чтобы поддержать жителей приграничных и новых территорий. В свою очередь город оказывает поддержку продавцам, предоставляя им бесплатные места на фестивалях и ярмарках, а также различные льготы.
Не остаются в стороне и горожане — им посвящен раздел «Неравнодушные москвичи». В штабах «Москва помогает» организованы пункты приема предметов первой необходимости, продуктов, одежды, других различных товаров для взрослых, детей и животных.
Российских солдат, ветеранов, а также жителей приграничных регионов москвичи поддерживают с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Для этого создана отдельная категория «Участники боевых действий». На начало декабря 2024 года москвичи помогли собрать фондам в этой категории 7,5 миллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичный мэр Сергей Собянин вручил знак отличия «Волонтер Москвы» 30 активным и неравнодушным жителям города, внесшим большой личный вклад в развитие добровольческого движения в столице.
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