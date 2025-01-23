Российские ПТУРы и БПЛА не оставляют шансов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 15 0

Операторы ПТУР и БПЛА уничтожили пикап с личным составом ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Слаженная работа расчетов позволяет в любое время суток и при любой погоде наносить поражение целям противника.

В Запорожской области операторы ПТУР и беспилотных летательных аппаратов противотанкового подразделения 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили пикап с личным составом ВСУ. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Если обнаруживаем цель, то поражаем либо с ПТУРа, либо FPV. В зависимости от рельефа местности, от дальности. Сейчас стало легче обнаруживать цели, потому что листва вся опала. Сейчас противник перемещается в основном пехотой», — рассказал о своей работе оператор БПЛА с позывным Кино.

Слаженная работа расчетов позволяет в любое время суток и при любой погоде наносить поражение выявленным целям противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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