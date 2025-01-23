Российские ПТУРы и БПЛА не оставляют шансов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Операторы ПТУР и БПЛА уничтожили пикап с личным составом ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Слаженная работа расчетов позволяет в любое время суток и при любой погоде наносить поражение целям противника.
В Запорожской области операторы ПТУР и беспилотных летательных аппаратов противотанкового подразделения 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили пикап с личным составом ВСУ. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.
«Если обнаруживаем цель, то поражаем либо с ПТУРа, либо FPV. В зависимости от рельефа местности, от дальности. Сейчас стало легче обнаруживать цели, потому что листва вся опала. Сейчас противник перемещается в основном пехотой», — рассказал о своей работе оператор БПЛА с позывным Кино.
Слаженная работа расчетов позволяет в любое время суток и при любой погоде наносить поражение выявленным целям противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 23 янв
- Громят противника: танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на территории ЛНР
- 23 янв
- Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 янв
- Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине и пригрозил санкциями
- 22 янв
- Невозможно нарушить: Лавров назвал юридические гарантии условием завершения конфликта на Украине
- 22 янв
- «Поддержка Москвы»: как город помогает участникам СВО, их семьям и новым регионам
- 22 янв
- Российские войска освободили населенный пункт Западное в Харьковской области
- 22 янв
- Операторы БПЛА не дали противнику перевести дух. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 янв
- «Град» ударил по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 янв
- Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 янв
- Обстановка неспокойная: ВСУ ведут активное сопротивление в районе Плехово
Читайте также
86%
-1.65 103.24
-0.05
Нашли ошибку?