Российские военные создают инновационные беспилотники прямо на фронте

Российские беспилотники сегодня способны летать на расстояние до 50 километров, по несколько часов зависать в воздухе. А еще вести разведку без участия человека, используя только искусственный интеллект. Что удивительно, умные дроны создают наши военные инженеры прямо на фронте.

И тут же их тестируют в условиях реальных боевых действий. Уникальные образцы увидел корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Наш крылатый робот-разведчик изучил подробно десятки километров вражеской территории и благополучно движется обратно.

Мы можем наблюдать, как возвращается этот чудо-беспилотник, который только что прилетел со своей боевой задачи. Была засечена минометная точка противника, по ней будут работать.

Снова и снова дроны различных модификаций устремляются на боевые задачи. Это операторы беспилотников артполка «Волга» добровольческого корпуса. Дроны их собственной разработки летают на расстояние более 50 километров.

«FPV Macic в воздухе висит 20 минут. „Крыло“ может висеть по несколько часов. Это совсем другая работа, в прямом эфире: и можно координировать, и более безопасно для нас», — рассказал командир взвода наземных целей полка «Волга» добровольческого корпуса ВС РФ с позывным Гера.

У добровольцев есть свое развивающееся конструкторское бюро.

Прав был президент, говоря о том, что народный ВПК работает вовсю. Достаточно посмотреть на разработки казачьего полка «Волга» в сфере наземных и летающих беспилотников, чтобы понять, что это так и есть. И ведь все это лишь малая их часть.

Бойцы сотрудничают с университетами и научными организациями, делая симбиоз науки и фронтовой практики потрясающе эффективным. Например, их новая разработка вообще не требует управления человеком на земле.

«Летает по определенной программе, алгоритму. Мы задаем ему полетное задание, он может без участия оператора выполнять те фигуры, что мы задаем на земле. И возвращается в нужную точку. То есть, полностью переходим к тому, о чем мы говорили: искусственный интеллект очень важен», — отметил боец добровольческого корпуса ВС РФ с позывным Хорват.

На контрасте с искусственным интеллектом заставляют улыбнуться бытовые ноу-хау: батарея из подручных средств.

«Такие решения находим, потому что отопления нет здесь у нас. А представляете, если бы у нас деньги были, чтобы мы делали?» — сказал боец.

Даже без огромных бюджетов современные Кулибины делают удивительные вещи.

Еще одна разработка — наземный разведчик — работает на основе трофейного Starlink.

«Он может находиться неограниченное время на линии боевого соприкосновения. Камера позволяет увеличивать в 30 раз, 30-кратная. Информация передается через спутники», — объяснил Хорват.

Все эти устройства постоянно совершенствуются. Военно-инженерная мысль развивается на СВО со скоростью полета дрона. Но главное, говорят бойцы, — вся эта продукция двойного назначения, и после нашей победы очень пригодится в мирной жизни.

С ее помощью можно заниматься мониторингом лесных пожаров, дорожной обстановки, также эти беспилотники пригодятся в сельском хозяйстве и даже в курьерской доставке.