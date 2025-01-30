На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета находились 64 человека

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 57 0

Предварительно, лайнер столкнулся с военным вертолетом.

На борту потерпевшего катастрофу в Вашингтоне самолета были 64 человека

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

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На борту потерпевшего катастрофу в Вашингтоне самолета находились 64 человека, 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщают журналисты CNN со ссылкой на представителей авиакомпании American Airlines. В местном отделении телеканала NBC заявили, ссылаясь на собственные источники, что из реки Потомак извлечены как минимум два тела.

«Нам известно о сообщениях, что рейс American Eagle 5342, PSA, выполняющий рейсы из Уичито, штат Канзас, в Вашингтонский национальный аэропорт имени Рейгана, был вовлечен в инцидент. Мы предоставим информацию по мере ее поступления», — сказано в публикации American Airlines в соцсети X.

Прежде стало известно об авиакатастрофе, произошедшей в небе неподалеку от упомянутого аэропорта. Информацию подтвердили в Белом доме, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп осведомлен о случившемся. В связи с инцидентом воздушная гавань приостановила работу. В районе ЧП продолжаются поиски выживших.

Ранее, писал 5-tv.ru, истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Аляска. Пилот завершил учебный полет и пошел на посадку, когда в работе судна внезапно начались проблемы.

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