СК возбудил дело в отношении командира бригады ВСУ за атаку на интернат в Судже

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

В результате атаки на здание в Курской области погибли и пострадали люди.

СК России возбудил дело против командира ВСУ за атаку на школу-интернат в Судже

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Курская область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши, отдавшего приказ о нанесении удара по школе-интернату в Судже Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что подозревается командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Карпуша в совершении преступления «Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку».

«По данным следствия, 1 февраля 2025 года Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, расположенной в городе Суджа Суджанского района Курской области, где находились мирные жители», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате атаки на здание школы погибли и пострадали люди. Правоохранители намерены установить обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действию всех причастных.

В ночь на 2 февраля сообщалось, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже. Причем запуск был произведен из Сумской области. Как заявили в Минобороны России, данная атака — провокация, осуществленная с целью отвлечь внимание от зверств в Русском Поречном, которые творит киевский режим. Удар по школе-интернату продемонстрировал террористическую и нечеловеческую сущность тех, в чьих руках находится власть в Киеве.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный боевик ВСУ рассказал о содеянных в Русском Поречном зверствах.

Тема:
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