СК возбудил дело в отношении командира бригады ВСУ за атаку на интернат в Судже
В результате атаки на здание в Курской области погибли и пострадали люди.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши, отдавшего приказ о нанесении удара по школе-интернату в Судже Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что подозревается командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Карпуша в совершении преступления «Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку».
«По данным следствия, 1 февраля 2025 года Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, расположенной в городе Суджа Суджанского района Курской области, где находились мирные жители», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в результате атаки на здание школы погибли и пострадали люди. Правоохранители намерены установить обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действию всех причастных.
В ночь на 2 февраля сообщалось, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже. Причем запуск был произведен из Сумской области. Как заявили в Минобороны России, данная атака — провокация, осуществленная с целью отвлечь внимание от зверств в Русском Поречном, которые творит киевский режим. Удар по школе-интернату продемонстрировал террористическую и нечеловеческую сущность тех, в чьих руках находится власть в Киеве.
Ранее 5-tv.ru писал, что пленный боевик ВСУ рассказал о содеянных в Русском Поречном зверствах.
- 2 февр
- ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже
- 1 февр
- В Курской области формируют точный список пропавших без вести жителей региона
- 1 февр
- Артиллеристы уничтожили технику ВСУ вместе с личным составом. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 янв
- Потери ВСУ в Курской области превысили 56,4 тысячи боевиков
- 31 янв
- Пленный боевик ВСУ признался в зверских преступлениях в Курской области
- 31 янв
- Боевики ВСУ атаковали съемочную группу «Известий»
- 31 янв
- Артиллерия группировки «Восток» громит позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 янв
- Расчеты «Мста-С» ведут огонь по позициям ВСУ на кураховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 янв
- Российские снайперы в режиме «свободной охоты». Лучшее видео из зоны СВО
- 28 янв
- Курских чиновников заподозрили в хищении более трех миллиардов рублей из бюджета
Читайте также
93%
-0.20 102.13
-0.65
Нашли ошибку?