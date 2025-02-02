Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши, отдавшего приказ о нанесении удара по школе-интернату в Судже Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что подозревается командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Карпуша в совершении преступления «Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку».

«По данным следствия, 1 февраля 2025 года Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, расположенной в городе Суджа Суджанского района Курской области, где находились мирные жители», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате атаки на здание школы погибли и пострадали люди. Правоохранители намерены установить обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действию всех причастных.

В ночь на 2 февраля сообщалось, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже. Причем запуск был произведен из Сумской области. Как заявили в Минобороны России, данная атака — провокация, осуществленная с целью отвлечь внимание от зверств в Русском Поречном, которые творит киевский режим. Удар по школе-интернату продемонстрировал террористическую и нечеловеческую сущность тех, в чьих руках находится власть в Киеве.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный боевик ВСУ рассказал о содеянных в Русском Поречном зверствах.