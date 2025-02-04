В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадали пять детей

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Евгения Романова
Евгения Романова 859 0

Украинские боевики использовали беспилотник для обстрела.

Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на школьный автобус под Запорожьем

Фото: Telegram/Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области/BalitskyEV

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

ВСУ атаковали с применением беспилотника школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«В Васильевском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу», — написал он.

В результате обстрела пострадали шесть человек: водитель находится в тяжелом состоянии, а пять детей получили осколочные ранения. Им всем оказывается медпомощь. Как уточнил Балицкий, сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.

В понедельник, 3 февраля, ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области. Вражеские FPV-дроны повредили легковые автомобили и здание производственного предприятия. Также в результате вражеской атаки был поврежден частный дом в поселке Дубовое.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре мирных жителя были ранены в ДНР в ходе атак ВСУ. Вражеские беспилотники также разрушили четыре объекта инфраструктуры.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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