За ночь силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над территорией РФ 

Были атакованы два региона страны.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — оповестило ведомство.
ВСУ пытались атаковать регионы России. Над Курской областью были перехвачены два дрона, и столько же аппаратов сбили над территорией Белгородской областью.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины после начала специальной военной операции. О ней объявил президент РФ Владимир Путин в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только БПЛА, но и обстреливают территорию России ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что за один день в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ пострадали десять человек. Ранения получили мирные жители, в том числе и несовершеннолетние. Кроме того, был нанесен ущерб инфраструктуре.
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