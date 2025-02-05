За ночь силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над территорией РФ 

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Были атакованы два региона страны.

Силы ПВО уничтожили за ночь

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — оповестило ведомство.

ВСУ пытались атаковать регионы России. Над Курской областью были перехвачены два дрона, и столько же аппаратов сбили над территорией Белгородской областью.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины после начала специальной военной операции. О ней объявил президент РФ Владимир Путин в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только БПЛА, но и обстреливают территорию России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за один день в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ пострадали десять человек. Ранения получили мирные жители, в том числе и несовершеннолетние. Кроме того, был нанесен ущерб инфраструктуре.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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