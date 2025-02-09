Наступление началось утром, а захлебнулось уже к обеду.

Главное событие недели — провальный наскок киевских формирований в Курской области. Несколькими колоннами по схваченным запоздалыми морозами полям они ринулись в атаку юго-восточнее Суджи.

Судя по передвижению, план был быстро проскочить деревни Черкасская, Конопелька и Фанасеевка, где держат оборону наши подразделения, и с ходу захватить село Уланок, расположенное на перекрестке дорог, чтобы зажать нашу группировку южнее, у границы.

За сутки уничтожено было восемь танков, пять БМП, БТР, инженерные машины и 30 боевых бронированных машин, на которых передвигался десант. Потери личного состава оцениваются в 200 человек. Так выглядит разгром.

Символично, что в наступление пошли 6 февраля, ровно через шесть месяцев после начала вторжения на Курскую землю. Киев не скрывает, что намерен обменять захваченные села в приграничье на что-нибудь. Например, на Запорожскую атомную электростанцию.

Но, как говорится, без шансов. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Эти обгоревшие танки и бронемашины двигались во главе колонны ВСУ. В груду металла их превратила артиллерия. Остальную технику противника, что шла следом, сожгли наши дроны.

Этой вылазки украинских боевиков в Курском приграничье наши войска ждали больше месяца. С первыми заморозками украинская пехота и бронетехника пошла вперед, по открытым полям, без прикрытия.

«Он начал наступление клином, это его стандартная тактика еще с августа 2024 года, когда только началось вторжение. Обучены уже противостоять этой тактике. Сначала завязали десант боями в лесополях, затем начали уничтожение техники», — доложил командир разведотряда группы «Аида» спецназа «Ахмат».

Командование ВСУ разнообразием тактической мысли сейчас не блещет. Точь-в-точь повторило сценарий своей убийственной контратаки на хутор Бердин в начале января. Пытались взять наскоком, но результат новой атаки оказался тем же, создать плацдарм не удалось.

«Когда командование ВСУ заботилось о личном составе? Этого никогда не было и не будет. Они не отходят назад, у них всегда дорога в один конец. Под чем они там, не знаю, наверное, под боевой химией что-то такое, наверное, есть», — добавил командир разведотряда группы «Аида» спецназа «Ахмат».

Эта разбитая техника на счету бойцов спецназа «Ахмат». Ее остановили рядом с селом Махновка из которого и началась атака ВСУ. Уцелели лишь те солдаты противника, кто сдался в плен.

«Знали и видели где был противник. Пошли, отработали, все красиво сделали, без потерь. Потери были только на той стороне. Взяли еще 11 пленных», — сказал стрелок-разведчик с позывным «Волк»

Целью ВСУ, вероятно, было вернуть потерянные ими ранее села на курском направлении. Думали так замедлят российское наступление и отрежут от снабжения передовые части нашей группировки, не вышло!

В штабе бойцы сейчас выявляют передвижение техники, личного состава, вернее остатков личного состава.

За полдня очередного мясного штурма у противника минус шесть танков, три машины разминирования, столько же потеряно БМП и более двухсот боевиков ВСУ уничтожено. Уже в обед боевики прекратили свои попытки наступления.

Министерство обороны особо отметило подразделения, отличившиеся в отражении этой атаки ВСУ. Это 11-я десантно-штурмовая бригада, 810-я и 40-я бригады морской пехоты, морпехи из 177-го отдельного полка, добровольческие формирования «Ветераны» и «Арбат», а также операторы Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Им помогала авиация и артиллерия. Морпехи, десантники и добровольцы с первых дней вторжения защищают курскую землю.

Их мужество и самопожертвование не раз отмечал глава государства, так на прямую линию в декабре для подведения итогов 2024 года он взял копию знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, на которой расписались бойцы. А на этой неделе воины с Дальнего Востока через курского губернатора обратились к главе государства с просьбой присвоить их бригаде почетное название «Курская». Президент инициативу поддержал:

«Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота, 810-я бригада, и десантники, 106-я дивизия, 76-я дивизия и многие другие подразделения. Все они соответствующим образом будут отмечены. Что касается просьбы морпехов-дальневосточников, то, безусловно, если тем более это от них исходит, их просьба будет удовлетворена со словами благодарности за все, что они делают для Родины», — подчеркнул президент России Владимир Путин.