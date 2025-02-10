Маскировка не спасла боевиков ВСУ о удара пушек «Гиацинт-С». Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Российские военные уничтожили артиллерийские орудия и скопления живой силы противника.

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожили замаскированные позиции, артиллерийские орудия и скопления живой силы боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ДНР. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли новые цели и передали точные координаты на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийские удары расчетами самоходных пушек «Гиацинт-С» самоходного артиллерийского полка по полученным координатам.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Самоходные пушки 2С5 «Гиацинт-С» способны поражать цели на расстоянии 30 километров. На гусеничном шасси «Гиацинты» имеют броневую защиту, обладают высокой маневренностью, могут вести стрельбу прямой наводкой или с закрытых позиций.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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