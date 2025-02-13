«Нужно любить всегда»: как звезды планируют отпраздновать День влюбленных

Концерт BIG LOVE SHOW 2025, приуроченный к празднику 14 февраля, вот уже 25 лет дарит зрителям возможность провести день любви вместе с артистами.

День всех Влюбленных — 14 февраля, звезды российского шоу-бизнеса планируют отмечать по-разному: кто-то в уютной семейной обстановке, кто-то в ресторане, а кто-то — вовсе и не считает это поводом для празднования. Об этом артисты рассказали корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте BIG LOVE SHOW 2025.

«Такой красивый праздник грех не отпраздновать, а вот как — это уже я рассказывать не буду», — отметила Люся Чеботина.

Счастливая и воодушевленная праздником артистка не хочет распространяться о личной жизни, потому что такие вещи должны оставаться только между партнерами. По словам певицы, день любви должен быть наполнен яркими эмоциями и впечатлениями.

Однако, не все «коллеги по цеху» солидарны с Чеботиной. Например, Ольга Серябкина поделилась, что каждый год 14 февраля работает. Такова судьба артиста — быть в первую очередь для людей.

«Очень часто я в этот день работаю, если честно, но BIG LOVE SHOW в этом году чуть раньше проходит, поэтому у меня шансы есть на то, что у меня будет нормальный День всех влюбленных. Я имею в виду нормальный с точки зрения — не работать», — рассказала о грандиозных планах исполнительница хита «Это по любви».

А вот для Ольги Бузовой важно не место, и даже не наличие «шикарного свидания», а присутствие любимого человека рядом. Совершенно некапризная в этом вопросе артистка поделилась, что предпочла бы вечер в домашней обстановке, нежели на шикарном свидании.

«Я не фантазер, я — реалист. Когда ты любишь человека, тебе хорошо сидеть на крыше, наблюдать как садится солнце, а потом ты просишь вернуть им забытый закат. Лучшее свидание — это когда ты любишь. Оно может быть где угодно. Когда тобой, твоими чувствами, поступками, действиями правит любовь, то даже обнимашки в кровати под хороший сериальчик — это всегда лучшее свидание», — разоткровенничалась Бузова.

Видимо, 2025 год подарил многим артистам чувство окрыленности, ведь количество свободных звезд уменьшается. Однако, есть и те, для кого отношения и праздник любви — совсем не в новинку. Яркое тому подтверждение — певица Ханна.

«Раньше пытались как-то банально провести это время — там сходить в ресторан, устроить какой-нибудь романтический вечер, снять номер в гостинице. Но с появлением детей как будто бы хочется больше времени проводить с ними. Мы не разделяем праздники на 14 февраля, Новый год — мы просто поняли, что нужно каждый день максимально делать так, чтобы ты был в любви, ты максимально старался для родных людей, а они старались для тебя», — рассказала певица.

Юлианна Караулова со своим супругом тоже не придают такого значения этому дню — как правило, все активности в День всех Влюбленных решаются спонтанно.

«Я работаю, большинство артистов всегда работают 14 февраля, поэтому день будет рабочим. Всегда, когда я думаю, что нужно там заранее подумать, что-то придумать — никогда так в итоге не делаю. В последний момент мы всегда в панике пытаемся что-то найти», — отметила артистка.

Дима Билан в том же числе трудоголиков — в этот день он планирует радовать своих поклонников на концерте.

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