Плана нет: Трамп блефует, что готов к переговорам с Путиным

Москву и Вашингтон ждет долгое обсуждение.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz; 5-tv.ru
Давно не секрет, что на снижении призывного возраста на Украине настаивали США под угрозой сокращения военной помощи. Только вот выполнять свои обещания Штаты не спешат.
У Дональда Трампа до сих пор нет четкого плана по урегулированию украинского конфликта. Как сообщает телеканал Fox News, несмотря на громкие заявления, администрация Белого дома все еще изучает варианты. По словам источников издания, переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом будут сложными.
Однако, как заявил Трамп, после освобождения осужденного в России гражданина США Марка Фогеля, этот шаг может положить начало взаимодействия между странами. Ведь Москва, по его словам, хорошо обошлась с американцем, арестованным по делу о контрабанде наркотиков.
На этом фоне глава Белого дома вновь выразил надежду на скорейшее мирное разрешение конфликта на Украине. Вот только вместо себя американский лидер отправил в Киев вице-президента и министра финансов.
Ожидается, что Скотт Бессент потребует отчета о том, куда были потрачены деньги, выделенные США. А также обсудит с Зеленским доступ Вашингтона к месторождениям редкоземельных металлов в обмен на дальнейшую помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что осужденный за контрабанду наркотиков в РФ американец Марк Фогель вернется в США.
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