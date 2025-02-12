Российские зенитчики прикрыли атаку мотострелков. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

Расчеты ЗРК работают бок о бок с штурмовыми группами.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Восток» обеспечивают прикрытие мотострелков от средств воздушного нападения боевиков ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

На СВО ЗРК «Стрела-10» не зря называют машиной переднего края. Зачастую расчеты ПВО работают бок о бок с мотострелками. Пока штурмовые группы освобождают населенные пункты, зенитчики зачищают небо.

Высокая эффективность таких боевых машин особенно неприятна для противника. ВСУ с помощью дронов пытаются наносить удары по нашим позициям, но там, где дежурят расчеты ПВО, воздушное пространство для нацистов недоступно.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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