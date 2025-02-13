Дмитрий Чеботарев рассказал о подготовке к съемкам «Челюскин. Первые» на морозе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 89 0

Актер Чеботарев о съемках на морозе в Териберке: Без всяких компотов и допингов

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

По словам артиста, работать приходилось в тяжелейших погодных условиях — холод и ветер до 40 метров в секунду.

Актер Дмитрий Чеботарев рассказал, каково это — снимать кино в действительно тяжелых погодных условиях. Работа над сериалом «Челюскин. Первые» проходила, в том числе, на Чукотке и под Мурманском.

Из-за холода и сильного ветра готовые дубли приходилось озвучивать при монтаже. Так, во время съемок в Териберке порывы достигали 40 метров в секунду. Операторы понимали, что артист договорил, только когда его губы переставали шевелиться. Кроме того, группу порой чуть не сдувало с места. Не говоря о лютом морозе!

«Спасались чувством собственной воли и посредством прекрасной работы нашего костюмерного цеха. Потому что мы одеты были очень подобающе, по погоде, что, конечно, с нами порой играло злую шутку. Мы часть снимали в павильоне, я думаю, что это не секрет. И в один период в павильоне было очень жарко, а костюмы были рассчитаны на очень большой минус. Поэтому было очень жарко, и были предобморочные состояния, но мы как-то справились», — отметил Чеботарев.

По словам актера, согреваться горячительными напитками он не решился. И без того было физически сложно выдерживать низкие температуры и шквалистый ветер. И только благодаря отличной подготовке и находкам костюмеров никто не получил обморожение.

Ранее коллега Чеботарева по сериалу Стася Милославская рассказала 5-tv.ru, как тот спас ее от верной гибели на съемочной площадке.

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