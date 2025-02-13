Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 50 0

Аналогов ему не существует ни в одной другой армии мира.

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ в зоне проведения СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Тор-М2» рассчитан на поражение любых целей, попадающих в его диапазон высот и дальности — от беспилотных летательных аппаратов до самолетов и крылатых ракет. Он способен обнаруживать цели на дальности свыше 30 километров и уничтожать их, вести разведку и уничтожение целей в движении, что делает его крайне сложной целью для поражения артиллерией противника.

После каждого пуска расчет меняет позицию. Если понадобится, зенитный ракетный комплекс на ходу может и отстреливаться. Аналогов ему не существует ни в одной другой армии мира.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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