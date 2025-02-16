На Кубани в результате атаки БПЛА пострадала 4-летняя девочка

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 169 0

Кондратьев: девочка чет лет пострадала после атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани

В Краснодарском крае от атаки беспилотников ВСУ пострадала четырехлетняя девочка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За жизнь ребенка продолжают бороться медики.

Четырехлетняя девочка получила ранения от обломков после атакиукраинского дрона в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящий момент ребенок госпитализирован в местное медицинское учреждение, квалифицированные сотрудники оказывают всю помощь, которая необходима. Характер травм, полученных девочкой, не уточняется. Информации о других возможных пострадавших нет.

Также из сообщениягубернатора следует, что в случае непредвиденных обстоятельств или ухудшений состояния здоровья девочки, она будет оперативно доставлена в Краснодар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что войска противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников над Азовским морем и Краснодарским краем.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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Атака беспилотников на регионы России
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