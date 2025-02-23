Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 25 0

Глава государства преклонил колено и почтил память героев, погибших ради защиты Родины.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены. Церемония приурочена ко Дню защитника Отечества.

Глава государства возложил к мемориалу венок из алых роз. После этого он преклонил колено перед мемориалом, поправил ленту венка, а затем склонил голову. Путин безмолвно простоял в такой позе некоторое время, тем самым почтив память героев погибших ради защиты Родины.

В церемонии приняли участие 11 военнослужащих, удостоенных звания Героя России, а также глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, захоронен в Александровском саду в 1966 году.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля с 2013 года. Решением президента РФ Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы.

С 23 Февраля россиян уже поздравлял президент России Владимир Путин. В частности, глава государства обратился к нашим дорогим ветеранам, личному составу и гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ. Путин напомнил, что сегодняшний праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием — страна гордится своими героями.

Особые слова поздравления Путин оставил для российских солдат и офицеров, участников СВО. Они, рискуя своей жизнью и проявляя отвагу, решительно отстаивают Родину, национальные интересы и будущее нашей страны, подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин вручил «Золотую Звезду» одолевшему боевика ВСУ в ножевом бою штурмовику. Церемония по случаю Дня защитника Отечества прошла в Кремле.

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