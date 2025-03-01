Женщина насмерть подавилась блинами во время конкурса в Красноярским крае

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 60 0

Празднование Масленицы обернулось трагедией.

Женщина насмерть подавилась блином на праздновании Масленицы

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Масленица

В Красноярском крае женщина насмерть подавилась блинами на конкурсе в честь Масленицы. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По информации источника, она посетила праздник в состоянии алкогольного опьянения. Во время мероприятия проводилось соревнование по поеданию традиционного угощения, которое она решила пройти.

«Она блины эти не жевала, а пальцами прям в себя запихивала целиком. И в какой-то момент начала задыхаться», — сказал источник.

Дежурящие медики пытались извлечь куски еды, но их было слишком много. К сожалению, женщину не удалось спасти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что молодая певица Виктория Лерман заживо сварилась в собственной ванной. Исполнительница, у которой через пару дней должны была произойти свадьба, решила принять дома вечернюю ванну. Однако стоило включить воду, как из крана хлынула струя кипятка. Предположительно, девушка потеряла сознание и упала прямо в горячую воду. Ее тело спустя время обнаружил жених. Труп был настолько обезображен, что хоронили погибшую в закрытом гробу.

Тема:
Масленица
27 февр
Блинная нажива: злоумышленники впервые использовали Масленицу для мошенничества
26 февр
Лишние кило — только полбеды: какой непоправимый урон блины наносят сердцу
26 февр
Ешьте, сколько влезет: почему на Масленицу важно накопить жирок
25 февр
Тефлоновая, керамическая или мраморная: на какой сковороде лучше всего жарить блины
25 февр
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп
24 февр
«Зима в Москве»: гостей масленичного фестиваля в выходные научат печь блины
24 февр
Вплоть до запрета на отпевание: что верующим категорически нельзя делать на Масленицу
24 февр
Как праздновать Масленицу и в чем смысл каждого ее дня
23 февр
Масленица — 2025: традиции по дням недели, гадания и заговоры на блины
23 февр
Поесть и не проголодаться: как приготовить полезные блины на Масленицу
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Какая вы кошка по знаку зодиака — гороскоп

Последние новости

16:15
Путин в годовщину подвига псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина
15:55
Армия РФ отбила попытку Киева атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»
15:35
Собянин: почти 30 тысяч жителей ВАО получили квартиры по реновации
15:15
Неожиданные параллели: в чем сходство российского и китайского менталитетов
14:58
Женщина насмерть подавилась блинами во время конкурса в Красноярским крае
14:34
«Ради работы»: как страдает режиссер Фомин из-за синдрома отложенной жизни

Сейчас читают

«Нужно отдыхать принудительно»: Мила Ершова столкнулась с выгоранием на работе
«Запоминаются на всю жизнь»: получала ли Люся Чеботина ужасные подарки
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год