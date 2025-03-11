Под Белгородом 36 населенных пунктов остаются без света из-за атаки дронов ВСУ
В городе Валуйки после удара беспилотников загорелся дом.
Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 36 населенных пунктов в Белгородской области остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Поселок Красная Яруга атакован вражеским беспилотником — повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остаются 36 населенных пунктов в Краснояружском районе и село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ», — написал он.
По словам губернатора, в поселке Майский два FPV-дрона пробили кровли двух частных домов. В городе Валуйки из-за беспилотника загорелся дом. К счастью, пожарные смогли ликвидировать очаг возгорания. Соседнее жилое здание оказалось полностью разрушено. Два других объекта в районе оказались повреждены, как и несколько транспортных средств.
Гладков отметил, что по предварительным данным пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал местный житель. Мужчина получил осколочные ранения мягких тканей. Его оперативно доставили в областную клиническую больницу, где оказывают всю необходимую помощь.
- 8 мар
- В Ростовской области жилой дом загорелся после падения дрона ВСУ
- 8 мар
- Менее чем за два часа силы ПВО России уничтожили пять беспилотников ВСУ
- 8 мар
- В Ленинградской области отразили атаку дрона ВСУ на нефтеперерабатывающий завод
- 8 мар
- Над регионами России за ночь сбили 31 украинский беспилотник
- 7 мар
- За ночь силы ПВО России сбили 39 украинских дронов
- 6 мар
- Силы ПВО России за ночь сбили один украинский дрон
- 5 мар
- Над четырьмя регионами России за ночь сбили восемь БПЛА
- 4 мар
- Над регионами России за ночь сбили 18 украинских беспилотников
- 4 мар
- В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся нефтепровод
- 3 мар
- «Купол Донбасса» перехватил 157 украинских дронов за прошедшую неделю
Читайте также
70%
-0.75 95.44
-1.42
Нашли ошибку?