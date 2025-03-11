Под Белгородом 36 населенных пунктов остаются без света из-за атаки дронов ВСУ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

В городе Валуйки после удара беспилотников загорелся дом.

36 населенных пунктов остались без света после ударов дронов ВСУ под Белгородом

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 36 населенных пунктов в Белгородской области остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Поселок Красная Яруга атакован вражеским беспилотником — повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остаются 36 населенных пунктов в Краснояружском районе и село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ», — написал он.

По словам губернатора, в поселке Майский два FPV-дрона пробили кровли двух частных домов. В городе Валуйки из-за беспилотника загорелся дом. К счастью, пожарные смогли ликвидировать очаг возгорания. Соседнее жилое здание оказалось полностью разрушено. Два других объекта в районе оказались повреждены, как и несколько транспортных средств.

Гладков отметил, что по предварительным данным пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал местный житель. Мужчина получил осколочные ранения мягких тканей. Его оперативно доставили в областную клиническую больницу, где оказывают всю необходимую помощь.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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