Движение поездов на станции Домодедово приостановлено из-за атаки дронов ВСУ
В ближайшее время станция возобновит работу.
Фото, видео: Тихомиров Станислав/ТАСС; 5-tv.ru
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В Московской области после атаки беспилотников боевиков ВСУ было введено ограничение на движение поездов через железнодорожную станцию «Домодедово» в направлении Москвы и области. Об этом во вторник, 11 марта, заявила Евгения Хрусталева, глава городского округа Домодедово.
«Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По словам Хрусталевой, в результате атаки беспилотного летательного аппарата на парковке «Мираторга» возник пожар. На месте происшествия работают пожарные службы.
Спустя некоторое время Хрусталева сообщила, что движение электропоездов по первому и второму пути в сторону Москвы было возобновлено. В течение 40 минут движение поездов будет полностью восстановлено.
В ночь на 11 марта Сергей Собянин, мэр Москвы, объявил о том, что в Московской области силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками ВСУ. Всего было сбито 73 дронов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о троих раненых и одном погибшем после атаки беспилотников в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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