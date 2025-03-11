«Купол Донбасса» сорвал атаку дронов боевиков ВСУ на Зуевскую ТЭС в ДНР

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

За сутки система радиоэлектронной борьбы перехватила 45 украинских беспилотных.

Фото, видео: ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Донецкой народной республике (ДНР) за сутки система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно перехватила 45 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно из сообщения Управления ФСБ России по региону, опубликованного во вторник, 11 марта.

По данным ведомства, в том числе был перехвачен дрон-камикадзе украинских боевиков, нацеленный на Зуевскую тепловую электростанцию — крайне важный объект в ДНР.

В Куйбышевском районе была предотвращена попытка атаки беспилотного летательного аппарата на местную электроподстанцию. В Кировском районе был обнаружен и обезврежен разведывательный БПЛА, который осуществлял мониторинг местности рядом с жилыми кварталами.

Все перехваченные дроны были успешно обезврежены сотрудниками ФСБ с помощью специального оборудования. Взрывоопасные предметы, обнаруженные на борту беспилотников, были уничтожены на специализированном полигоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Москву и Московскую область, которая произошла в ночь на вторник, 11 марта.

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Атака беспилотников на регионы России
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