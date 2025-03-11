«Купол Донбасса» сорвал атаку дронов боевиков ВСУ на Зуевскую ТЭС в ДНР

За сутки система радиоэлектронной борьбы перехватила 45 украинских беспилотных.
Фото, видео: ФСБ РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Донецкой народной республике (ДНР) за сутки система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно перехватила 45 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно из сообщения Управления ФСБ России по региону, опубликованного во вторник, 11 марта.
По данным ведомства, в том числе был перехвачен дрон-камикадзе украинских боевиков, нацеленный на Зуевскую тепловую электростанцию — крайне важный объект в ДНР.
В Куйбышевском районе была предотвращена попытка атаки беспилотного летательного аппарата на местную электроподстанцию. В Кировском районе был обнаружен и обезврежен разведывательный БПЛА, который осуществлял мониторинг местности рядом с жилыми кварталами.
Все перехваченные дроны были успешно обезврежены сотрудниками ФСБ с помощью специального оборудования. Взрывоопасные предметы, обнаруженные на борту беспилотников, были уничтожены на специализированном полигоне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Москву и Московскую область, которая произошла в ночь на вторник, 11 марта.
- 11 мар
- Саперы подорвали неразорвавшуюся боевую часть БПЛА в московской Капотне
- 11 мар
- Путину доложили об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье
- 11 мар
- Захарова: Украина намеренно атаковала регионы РФ дронами в день визита генсека ОБСЕ
- 11 мар
- Число погибших в результате атаки беспилотников ВСУ выросло до двух
- 11 мар
- В Липецкой области из-за атаки беспилотников ВСУ пострадал мужчина
- 11 мар
- Средства ПВО за ночь уничтожили более 300 беспилотников над регионами России
- 11 мар
- Под Белгородом 36 населенных пунктов остаются без света из-за атаки дронов ВСУ
- 8 мар
- В Ростовской области жилой дом загорелся после падения дрона ВСУ
- 8 мар
- Менее чем за два часа силы ПВО России уничтожили пять беспилотников ВСУ
- 8 мар
- В Ленинградской области отразили атаку дрона ВСУ на нефтеперерабатывающий завод
Читайте также
66%
-0.75 95.44
-1.42
Нашли ошибку?