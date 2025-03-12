Насколько жестокие методы использует киевский режим в отношении мирного населения, сегодня лично смогли увидеть представители ОБСЕ. Делегация побывала на месте трагедии в Видном, где в результате террористической атаки пострадали жители.

Но даже несмотря на неопровержимые факты, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе прямо не осудила действия киевского режима. Прозвучали только витиеватые фразы с надеждой на то, что конфликт рано или поздно разрешится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эксклюзивном комментарии «Известиям» признался, что не ждет реакции от ОБСЕ и объяснил, почему.

«Я слышал его заявления, господина Синирлиоглу. Он пытался говорить чрезвычайно сбалансировано. Значит, говоря и про интересы Киева, и про интересы Москвы. Де-факто, действительно ОБСЕшники постоянно вроде бы пытаются держать баланс, но, по сути, они всегда занимают позицию против интересов России. Эта организация, которая имеет существенные проблемы, существенные проблемы в двойных стандартах, в неспособности выполнять сейчас те функции, которые выполняли», — отметил Дмитрий Песков.