Путин: ситуация в Курской области полностью под контролем ВС РФ

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Срочная новость 51 0

Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции с главой Белоруссии Александром Лукашенко после совместных переговоров.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Ситуация в Курской области полностью под контролем России, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится в изоляции под огневым контролем наших бойцов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе пресс-конференции с главой Белоруссии Александром Лукашенко после совместных переговоров.

«Ситуация в Курской области полностью под нашим контролем и группировка ВСУ в изоляции под нашим огневым контролем», — сказал российский лидер.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что планируемые действия со стороны ВСУ в Курской области провалились. ВС РФ освободили более 1100 квадратных километров территорий, то есть больше, чем 86% от общей площади, которую до этого заняли противники.

Президент Белоруссии прибыл в Россию с официальным визитом утром 13 марта. Это первая зарубежная поездка Лукашенко после переизбрания на пост президента. В ходе переговоров главы двух государств обсудили важнейшие аспекты стратегического партнерства и союзничества между Россией и Белоруссией.

По итогам переговоров президенты подписали несколько совместных документов: соглашение о мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных государств и органов юстиции, а также соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности. Также они обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток.

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