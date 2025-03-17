Ничего хорошего: какая погода ожидается в Москве в ближайшую неделю

Погодные капризы коснутся также жителей области.

В Москве ожидается похолодание и гололедица. Более того, на ближайшие трое суток ожидается желтый уровень погодной опасности. Информация появилась на сайте Гидрометцентра России.

Особенно опасной ситуация на городских улицах будет в период с 17 по 20 марта. Жителям столицы следует быть осторожными из-за гололедицы. Кроме того, грядет похолодание. Температура воздуха днем опустится до -2 градусов. Станет теплее 21 марта, ожидается от 4 до 9 градусов.

В Подмосковье ситуация идентична. Помимо гололедицы, жителям предстоит столкнуться с осадками. Они будут не сильными, но постоянными. В их числе — дождь и снег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Подмосковье неожиданно пошел снегопад. Новогодняя сказка пришла на юго-восток региона очень неожиданно. Средние осадки также наблюдались в Раменском округе, однако снегопад настиг только окраины муниципалитета. Снежный покров мокрый и плотный, однако долго он продержаться не сможет. Потепление придет в середине недели, тогда же снежные осадки превратятся в дожди. В настоящий момент наблюдается также сильный гололед.