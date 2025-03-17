Ничего хорошего: какая погода ожидается в Москве в ближайшую неделю

Гидрометцентр предупредил о похолодании и гололедице в Москве 17 марта
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Погодные капризы коснутся также жителей области.
В Москве ожидается похолодание и гололедица. Более того, на ближайшие трое суток ожидается желтый уровень погодной опасности. Информация появилась на сайте Гидрометцентра России.
Особенно опасной ситуация на городских улицах будет в период с 17 по 20 марта. Жителям столицы следует быть осторожными из-за гололедицы. Кроме того, грядет похолодание. Температура воздуха днем опустится до -2 градусов. Станет теплее 21 марта, ожидается от 4 до 9 градусов.
В Подмосковье ситуация идентична. Помимо гололедицы, жителям предстоит столкнуться с осадками. Они будут не сильными, но постоянными. В их числе — дождь и снег.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Подмосковье неожиданно пошел снегопад. Новогодняя сказка пришла на юго-восток региона очень неожиданно. Средние осадки также наблюдались в Раменском округе, однако снегопад настиг только окраины муниципалитета. Снежный покров мокрый и плотный, однако долго он продержаться не сможет. Потепление придет в середине недели, тогда же снежные осадки превратятся в дожди. В настоящий момент наблюдается также сильный гололед.
- 16 мар
- Желтый уровень: москвичей предупредили об опасной гололедице
- 15 мар
- В США из-за мощного шторма погибли 18 человек
- 14 мар
- Перекрыты федеральные трассы: Сахалин накрыла сильнейшая метель
- 13 мар
- Девятибалльный шторм надвигается на Москву
- 12 мар
- Россиянам пообещали аномально теплую весну
- 12 мар
- Северный ветер принесет похолодание в Москву: какую погоду ожидать в выходные
- 9 мар
- Руководитель гидрометцентра объяснил причину резкого потепления в России
- 8 мар
- Весна пришла! Температура в Москве обновила суточный рекорд
- 8 мар
- «Март — все-таки зимний месяц»: россиян предупредили о вероятности возвращения морозов
- 7 мар
- Долой пуховик: ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта
Читайте также
69%
-1.05 93.61
-0.65
Нашли ошибку?