Москвичей ждет аномально теплый апрель

Во второй весенний месяц столбики термометров в столице поднимутся выше нормы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Апрель в Москве ожидается теплее нормы в среднем на три градуса, узнали РИА Новости в столичном метеобюро. Это означает, что средняя месячная температура воздуха превысит отметку +10 градусов, что сделает апрель аномально теплым для столицы.
Теплый апрель порадует москвичей, особенно после долгой зимы. Уже в начале месяца температура может подниматься до +15 градусов, что создаст комфортные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
Жителям столицы стоит подготовиться к теплому апрелю, но не забывать о возможных дождях и перепадах температуры. Теплая погода — это отличный повод насладиться весной, но важно следить за прогнозами и одеваться по погоде.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что на прошлой неделе москвичи столкнулись с перепадом температуры в 30 градусов. Температура варьировалась от плюс 13 до минус 18 градусов. После нескольких теплых дней, в ночь на понедельник столицу накрыла метель, которая стала причиной нескольких крупных аварий. Часть ДТП произошла из-за того, что некоторые автовладельцы успели заменить зимнюю резину на летнюю.
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