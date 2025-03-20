Переодетый в бабушку боевик ВСУ пытался выехать из Суджи Курской области

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 42 0

Часть украинских военных еще находятся в подвалах и заброшенных зданиях города.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Бойцы САГ «Пресса» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) выехать из Суджи Курской области.

«Переоделся в бабулю, у него был паспорт, видимо, какая-то бабушка жила, украл, может. Он переоделся в ее одежду и по ее документам хотел выехать», — рассказал боец с позывным «Улыбка».

Как утверждают российские военные, часть боевиков ВСУ еще находятся в подвалах и заброшенных зданиях города.

Армия РФ намерена продолжать наступление и выдавливать врага всеми способами.

Как отметил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин, один из самых боевых танков подразделения «Мангал» несколько раз получал повреждения.

«Его заново переделали, появились маскировочная сеть, динамическая защита», — сказал Сафиулин.

Журналист добавил, что танкисты и артиллеристы спецназа «Ахмат» готовы к выполнению дальнейших задач в курском приграничье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ВСУ расправлялись с мирными жителями. Отступая, украинские боевики расстреливали гражданское население, сжигали дома и оставляли растяжки. Село Мартыновка, Суджанского района. Во время оккупации националисты не щадили здесь никого. А отступая, устроили кровавую бойню. О свидетельствах бесчеловечных преступлений рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев. Некоторые дома оккупанты занимали, выгоняя хозяев в сарай. Знали, что наши не будут стрелять по мирным жителям. Но когда стало ясно, что украинские боевики не смогут удержать Мартыновку, в селе начались массовые казни.

Тема:
Курская область
20 мар
Ка-52М нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 мар
Залповым огнем! Лучшее видео из зоны СВО
20 мар
Боевики ВСУ начали продавать «трофеи из Суджи»
19 мар
«Пережила ад за 8 месяцев»: девушка рассказала о зверствах ВСУ в Курской области
19 мар
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек
19 мар
ВСУ потеряли более 230 боевиков в Курской области за сутки
19 мар
Путин: войска РФ завершают разгром украинских боевиков в Курской области
19 мар
Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 мар
Все позади: как проходит эвакуация мирных жителей из Суджи
19 мар
Ми-28НМ ударил по скоплению боевиков ВСУ под Курском. Лучшее видео из зоны СВО
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
1.35 90.83
3.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
«Они слишком разные»: сын Ирины Дубцовой расстался с Тоней Худяковой
18:22
Переодетый в бабушку боевик ВСУ пытался выехать из Суджи Курской области
18:10
Обстановка сложная: весенний паводок затронул 11 регионов России
18:00
Мощные взрывы в Кировограде: под удар попали объекты военного назначения
17:47
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
17:47
Фатальная мигрень: женщина умерла через две недели после возникновения головной боли

Сейчас читают

«Практически каждый вечер»: Елизавета Боярская рассказала о семейном обычае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Время обнуления и силы: как загадывать желание в День весеннего равноденствия

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп