Российские танкисты наносят удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео работы экипажа танка Т-72БЗМ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций.
Танкисты группировки войск «Север» в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям российских войск, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать выполнение боевых задач подразделениями.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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