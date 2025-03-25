Российские танкисты наносят удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций.

Танкисты группировки войск «Север» в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям российских войск, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать выполнение боевых задач подразделениями.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.