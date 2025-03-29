Российские артиллеристы сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

Опубликовано видео работы расчета пушки М-46

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Уничтожены «опорник» и техника противника.

Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении зоны СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 уничтожили опорный пункт и пикап с личным составом во время ротации подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе аэроразведки позиций противника оператором беспилотного летательного аппарата группировки войск «Центр» было обнаружено скопление личного состава и техники противника на опорном пункте. Получив разведданные с координатами целей, артиллеристы оперативно подготовили орудие к бою, навелись на цель и приступили к выполнению боевой задачи.

Расчет произвел серию залпов осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожили выявленные вражеские цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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