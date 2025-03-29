Российские артиллеристы сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео работы расчета пушки М-46
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Уничтожены «опорник» и техника противника.
Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении зоны СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 уничтожили опорный пункт и пикап с личным составом во время ротации подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции.
В ходе аэроразведки позиций противника оператором беспилотного летательного аппарата группировки войск «Центр» было обнаружено скопление личного состава и техники противника на опорном пункте. Получив разведданные с координатами целей, артиллеристы оперативно подготовили орудие к бою, навелись на цель и приступили к выполнению боевой задачи.
Расчет произвел серию залпов осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожили выявленные вражеские цели.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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