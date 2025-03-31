Активное наступление: как ВС РФ освобождали населенный пункт Гоголевка

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Штурмовики установили флаг ВДВ на мемориальном комплексе.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские десантники освободили еще один населенный пункт в Курской области. Минобороны опубликовало кадры, на которых запечатлены действия штурмовиков в селе Гоголевка. На видео показано, как бойцы заняли опорные пункты, установили флаг ВДВ на мемориальном комплексе, а также закрепились на новых позициях.

Штурмовые подразделения использовали особенности рельефа местности и действовали при поддержке артиллерии и беспилотников. В ходе боев им удалось взять под контроль несколько домов, после чего десантники продолжили продвижение, полностью овладев населенным пунктом. Минобороны также сообщило, что боевики, избегая прямых столкновений, отступили вглубь Гоголевки, оставив часть сил для прикрытия. Однако формирования были уничтожены российскими войсками.

Тема:
Спецоперация
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