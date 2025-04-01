ВС РФ освободили поселок Разлив в ДНР
Нанесено поражение живой силе и технике неприятеля.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Вооруженные силы Украины потеряли свыше 150 боевиков, также нанесено поражение технике неприятеля. Под удар наших сил попали две механизированные и аэромобильная бригады ВСУ, а также бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое поле.
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