Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Вооруженные силы Украины потеряли свыше 150 боевиков, также нанесено поражение технике неприятеля. Под удар наших сил попали две механизированные и аэромобильная бригады ВСУ, а также бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое поле.

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