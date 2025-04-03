Активное наступление: ВС РФ поразили технику и боевиков ВСУ на красноармейском направлении

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ВС РФ поразили технику и боевиков ВСУ на красноармейском направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Бойцы Южной группировки войск контролируют небо на краматорско-дружковском.

Российские военные продавливают оборону ВСУ на красноармейском направлении спецоперации. Поддерживают продвижение штурмовых подразделений мотострелки группировки войск «Центр». При помощи дронов они выследили и уничтожили боевую бронемашину противника. Вражескую технику атаковали сразу несколькими барражирующими боеприпасами.

А бойцы Южной группировки войск контролируют небо на краматорско-дружковском направлении. Они вычислили пункт управления дронами ВСУ, замаскированный в подвале брошенного дома. По цели нанесли несколько точных ударов беспилотниками. После этого укрытие полностью выгорело. Еще несколько дронов-камикадзе поразили украинские блиндажи, расположенные на первом рубеже обороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку. К этой минуте известно о 16 пострадавших, одна из них скончалась в больнице. Чтобы обезопасить город от вражеских ударов, нужно вытеснить националистов из окрестных поселков. Важный шаг уже сделан: освобождена Пантелеймоновка, а наши войска продвигаются дальше на северо-запад.

Тема:
Спецоперация
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