«Две минуты на сборы»: девочка рассказала об эвакуации из курского приграничья

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 52 0

Украинские артиллеристы обстреляли семью с ребенком при эвакуации из Гуево

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Больше всего маленькая курянка боялась потерять родителей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из миномета группу мирных жителей с несовершеннолетней девочкой в селе Гуево Суджанского района Курской области. О том, как проходила эвакуация из опасной зоны, рассказала в беседе с 5-tv.ru сама юная участница событий.

«Мы вышли из подвала, дошли уже до середины улицы, как начались прилеты. Мы прошли три метра, упали, потому что опять что-то свистело. И так мы шли до самого леса», — поделилась подробностями Олеся.

Курянка подчеркнула, что российские солдаты, ведя людей через лесной массив, старались уберечь их от украинских беспилотников, которые летали везде.

Более того, опасным в лесу было не только воздушное пространство, но и земля. Территория была заминирована киевскими неонацистами. Только благодаря слаженным действиям бойцов ВС РФ девочке и ее родителям удалось выжить.

«Веревки были натянуты, стояли баклажки. Вокруг валялось много дронов, все это обходили. Были и колокольчики — мины», — вспомнила девочка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько человек ВСУ потеряли за сутки на курском направлении.

Тема:
Курская область
5 апр
ВСУ потеряли более 210 боевиков за сутки на курском направлении
5 апр
Российские вертолеты ударили по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
5 апр
«Полезли не туда, куда надо»: ВСУ планируют отступление с территории России
3 апр
Мужчина подорвался на мине ВСУ в Курской области
2 апр
Возбуждено уголовное дело в связи с атакой БПЛА на жилые дома Курска
2 апр
Следственный комитет расследует убийства мирных жителей в Курской области
2 апр
ВСУ планировали украсть иконы из церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Судже
1 апр
Молодой человек убил бабушку и брата в Курской области
31 мар
Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
30 мар
Из Суджи в безопасные районы эвакуированы 676 человек
+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:04
«Хороший прецедент»: Немов прокомментировал отказ гимнастов РФ от международных турниров
19:36
«Такая глупость»: 46-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская о послеродовой депрессии
19:10
«Две минуты на сборы»: девочка рассказала об эвакуации из курского приграничья
18:42
«Для всех праздник»: хоккеист Каменский о повторении рекорда Гретцки Овечкиным
18:19
Сергаева указала на предвзятое отношение FIG к российским гимнастам
17:55
В Красноярском крае из-за урагана без света остались 59 тысяч человек

Сейчас читают

Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях
«Написал перед игрой»: Овечкин рассказал, что ему пожелал Гретцки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп